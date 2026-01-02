Baghaeis Antwort auf Trumps Drohung: Sie haben kein Recht auf Einmischung

Laut der Nachrichtenagentur ABNA schrieb Esmaeil Baghaei auf X: „Es genügt ein Blick auf die lange Liste der Maßnahmen US-amerikanischer Politiker zur 'Rettung des iranischen Volkes', um die Tiefe ihrer 'Empathie' zu verstehen: Vom Putsch 1953 gegen Mossadegh über den Abschuss des iranischen Passagierflugzeugs 1988, die Unterstützung Saddams im 8-jährigen Krieg, die Komplizenschaft mit Israel bei Attentaten und Angriffen auf die Infrastruktur bis hin zu den härtesten Sanktionen der Geschichte. Und heute die Drohung mit Angriffen unter dem Vorwand der Fürsorge – eine eklatante Verletzung des Völkerrechts.“

Er sagte: „Die Iraner werden keine ausländische Einmischung zulassen, während sie ihre Probleme durch Dialog miteinander lösen.“