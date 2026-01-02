Trumps neue Ausfälle gegen den Iran in heuchlerischem Ton

Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Al Jazeera behauptet Donald Trump heute in heuchlerischem Ton, friedliche Proteste zu unterstützen, während er vor kurzem als Reaktion auf Proteste in den USA ein KI-Video veröffentlichte, das ihn mit einer Krone zeigt, wie er Demonstranten mit einer „braunen Flüssigkeit“ bombardiert. Trump schrieb auf X: „Wir sind in voller Alarmbereitschaft und bereit zum Handeln.“

Larijani, Sekretär des Obersten Nationalen Sicherheitsrates, reagierte: „Hinter den Kulissen ist durch die Erklärungen von Trump und israelischen Beamten alles klar geworden. Ein US-Eingriff in diese interne Angelegenheit bedeutet das Chaos für die gesamte Region und die Vernichtung der US-Interessen. Das amerikanische Volk sollte wissen, dass Trump dieses Abenteuer begonnen hat. Passen Sie auf Ihre Soldaten auf.“