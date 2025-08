Jemen greift Israel erneut mit Rakete „Palästina 2“ an

News ID: 1711869 Source: ABNA

Der Sprecher der jemenitischen Streitkräfte berichtete von einem Raketen- und Drohnenangriff auf mehrere sensible Ziele in den besetzten Gebieten. Brigadegeneral Yahya Saree erklärte, dass eine Hyperschallrakete „Palästina 2“ erfolgreich ein sensibles Zentrum des zionistischen Regimes in Beerscheba getroffen habe.