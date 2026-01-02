USA: Chinas Manöver in der Nähe von Taiwan haben die Spannungen verschärft

Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Sputnik erklärte Tomi Bigot, stellvertretender Sprecher des US-Außenministeriums, am Donnerstag in einer Mitteilung: „Chinas militärische Aktivitäten und seine Haltung gegenüber Taiwan und anderen Ländern in der Region erhöhen die Spannungen unnötig. Wir fordern Peking auf, Zurückhaltung zu üben, den militärischen Druck auf Taiwan zu stoppen und stattdessen einen konstruktiven Dialog zu führen.“

Er fügte hinzu: „Die USA unterstützen Frieden und Stabilität in der Taiwanstraße und lehnen jede einseitige Änderung des Status quo ab, einschließlich Änderungen durch Gewalt oder Nötigung.“ Diese Erklärung erfolgt vor dem Hintergrund zunehmender Sorgen über eine mögliche Militärkrise in der Region.