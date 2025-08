VAE: Wir verurteilen Israels Plan zur Übernahme der Abrahamsmoschee

Laut der Internationalen Nachrichtenagentur AhlulBayt (AS) – Abna – drückten die Vereinigten Arabischen Emirate ihre scharfe Verurteilung und ihren Widerstand gegen Israels Plan aus, die Verwaltung und Aufsicht über die Abrahamsmoschee vom palästinensischen Ministerium für Waqf und religiöse Angelegenheiten und der Gemeinde Hebron an den jüdischen Religionsrat in der Siedlung Kiryat Arba zu übertragen.

Laut der Nachrichtenagentur der VAE, WAM, bestätigte das Außenministerium der Vereinigten Arabischen Emirate heute – Freitag – in einer Erklärung, dass diese Maßnahme „eine schwerwiegende Verletzung des historischen und rechtlichen Status quo in der Abrahamsmoschee darstellt“.

Die Erklärung betonte „die Bedeutung der Achtung des Status quo an den heiligen Stätten und die Notwendigkeit, alle einseitigen und provokativen Maßnahmen zu stoppen, die die besetzten palästinensischen Gebiete destabilisieren und die internationalen Bemühungen um Ruhe untergraben könnten“.