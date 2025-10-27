Nach Angaben der Nachrichtenagentur Abna, unter Berufung auf Sputnik, gelang es dem russischen Luftverteidigungssystem, Drohnenangriffe auf die Hauptstadt Moskau abzuwehren.

Der Bürgermeister von Moskau sagte, dass zwei ukrainische Drohnen, die auf die russische Hauptstadt zuflogen, abgeschossen wurden.

Nach Angaben des Moskauer Bürgermeisters wurden heute Nacht insgesamt fünf Drohnen über Moskau abgeschossen.

Das russische Verteidigungsministerium hatte am Sonntag in einer Erklärung mitgeteilt, dass zwischen 11:00 und 16:00 Uhr Moskauer Zeit 26 ukrainische Drohnen im Luftraum der Regionen Belgorod, Brjansk und Kursk zerstört worden seien.

In der entsprechenden Erklärung des russischen Verteidigungsministeriums hieß es: „Wir haben Energieanlagen, militärische Ausrüstung und Einrichtungen für den Waffentransport der ukrainischen Streitkräfte ins Visier genommen.“

Das russische Verteidigungsministerium fügte hinzu: „Moskau hat erfolgreich temporäre Stationierungsorte ukrainischer Truppen an mehreren Fronten angegriffen.“