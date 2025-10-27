Stellvertretender Generalsekretär der Hisbollah: Die Möglichkeit eines Krieges besteht / Wir sind bereit, den Libanon zu verteidigen

Laut der internationalen Nachrichtenagentur Ahl al-Bayt (AS) - Abna - sagte Scheich Naim Qassem, der stellvertretende Generalsekretär der libanesischen Hisbollah, in einem Interview mit dem Sender „Al-Manar“: „Die Möglichkeit eines Krieges besteht, aber er ist nicht gewiss; dies hängt von den Berechnungen des israelischen Feindes ab, basierend auf den vorliegenden Felddaten, und wir haben keine andere Wahl, als uns auf diese Möglichkeit vorzubereiten.“

Er betonte, dass Israel seine Ziele im Libanon nicht erreichen könne, und fügte hinzu: „Wenn uns ein Krieg aufgezwungen wird, selbst wenn wir nur ein Stück Holz haben, werden wir keinem Israeli erlauben, durchzukommen. Wir werden ihn bis zum letzten Mann, Frau oder Mann bekämpfen.“

Scheich Naim Qassem fuhr fort: „Heute sind wir besser als vor der Schlacht von 'Ouli al-Ba's'; das heißt, es gibt eine kontinuierliche Weiterentwicklung in Bezug auf Interaktion, Emotionen, Stärke, Standhaftigkeit, Würde und Willen. Wir sind als Widerstand präsent und erfüllen unsere Pflichten. Die Grundlage für die Fortsetzung des Widerstands sind Glaube und Wille; was als Waffe und Zahl gilt, ist eine Ergänzung zu Glaube und Wille.“

Er sagte auch, dass der Widerstand seine Kraft und Bereitschaft bis zu einem gewissen Grad wiedererlangt habe und seine physische Fähigkeit – in unserer Ausdrucksweise – sich verbessere und weiterentwickle. Der Widerstand im Libanon ist ein nationaler Widerstand; es stimmt, dass er hauptsächlich in einem schiitischen Umfeld aktiv ist, aber der Widerstand ist für alle Konfessionen und für den Libanon.

Das Recht, Waffen zu besitzen, gehört uns

Der stellvertretende Generalsekretär der libanesischen Hisbollah betonte bezüglich der Monopolisierung von Waffen durch den Staat, dass der Waffenbesitz ein untrennbarer Teil unseres legitimen Rechts auf Verteidigung des Heimatlandes und unserer Existenz sei, da es keine Trennung zwischen unserer Existenz und der Existenz unserer Heimat gebe.

Er fügte hinzu, dass die militärische Existenz der Hisbollah mit der Existenz des Besatzungsfeindes verbunden sei. Die Rolle des Widerstands sei nicht beendet, da die Aggression andauere.

Scheich Naim Qassem stellte klar, dass die libanesische Armee der Aggression entgegentreten müsse und dass dort, wo die Armee ihre Pflicht nicht erfüllen könne, es einen Volks-Widerstand geben müsse, der sich dem entgegenstellt.

Er sagte, dass bei der Existenz von Armee und Widerstand eine Koordination zwischen ihnen bestehen müsse, um der Aggression entgegenzuwirken. Die Hisbollah sei bereit, eine positive Verteidigungsstrategie mit der libanesischen Regierung und der libanesischen Armee zu erörtern, um eine nationale Sicherheitsstrategie zu erreichen.

Er betonte in Bezug auf die libanesische Armee: „Die Armee ist national, ihre Ideologie ist national und ihre Leistung in der Vergangenheit und Gegenwart war gut. Daher glauben wir, dass die nationale Armee den Konsens der Libanesen gewinnen konnte; dieser Zustand muss bewahrt und fortgesetzt werden.“

Er fügte hinzu, dass die libanesische Armee das waffenbezogene Programm auf ausgewogene Weise verfolge. Es müsse berücksichtigt werden, dass es angesichts jeglichen Drucks keinen Gedanken an eine Konfrontation mit dem Umfeld geben dürfe. Wir stehen immer hinter dem Slogan „Armee, Volk, Widerstand“.

Die Regierung muss angesichts der Aggression aktiver handeln

Bezüglich der wiederholten Angriffe Israels auf den Libanon sagte Scheich Naim Qassem, dass die libanesische Regierung angesichts dieser Aggressionen aktiver handeln müsse, und wir fordern die Regierung auf, die Rolle des Mechanismus-Ausschusses zu überprüfen.

Er ging auch auf die Frage des Wiederaufbaus ein und sagte, dass die Verantwortung für den Wiederaufbau zuallererst bei der Regierung liege, da Israel der Aggressor sei und der Libanon angegriffen wurde, weshalb die Regierung mit dem Wiederaufbau beginnen müsse.

Der stellvertretende Generalsekretär der Hisbollah fügte hinzu: „Wir verlangen von der Regierung nichts, was ihre Kapazität übersteigt; aber die Regierung muss einen Teil des Wiederaufbauprojekts in Angriff nehmen, nicht nur die Infrastruktur, sondern den vollständigen Wiederaufbau – einen Fonds eröffnen, um Hilfe aus dem Ausland bitten und Druck ausüben. Die Regierung sollte mit ihren eigenen Kapazitäten beginnen.“

Über Gefangene und Druck auf die Regierung

Bezüglich der libanesischen Gefangenen erklärte er, dass „die erste Verantwortung bei der Regierung liegt... Wir müssen lauter schreien und aktiver handeln.“

Über den Vorschlag, eine neue Seite mit Saudi-Arabien aufzuschlagen

Bezüglich der von ihm gemachten Aufforderung an Saudi-Arabien, eine neue Seite in den Beziehungen aufzuschlagen, sagte Scheich Naim Qassem: „Wir haben keine Rückmeldung erhalten; niemand hat mit uns darüber gesprochen. Wenn ein Zeichen von saudischer Seite kommt, ist das positiv; aber was uns betrifft, so haben wir erklärt, dass die Hisbollah allen die Tür offen gelassen und ihre Hand allen entgegengestreckt hat.“

Abhaltung der Parlamentswahlen zum festgesetzten Termin

In Bezug auf die Parlamentswahlen betonte der stellvertretende Generalsekretär der Hisbollah, dass die Bewegung die Abhaltung der Wahlen zum festgesetzten Termin befürworte und keinerlei Verzögerung wünsche. Wir haben kein besonderes Ziel; die Abhaltung der Wahlen zum Termin ist angemessen. Es gibt ein Gesetz, also führen Sie das Gesetz aus.

Bezüglich der Wahlkoalitionen fügte er hinzu, dass wir Koalitionen eingehen, wann immer es wahlpolitische und politische Interessen gibt.

Beziehung zum libanesischen Premierminister

Über die Beziehung zu Nawaf Salam, dem libanesischen Premierminister, sagte Scheich Naim Qassem, dass es in einigen Angelegenheiten Meinungsverschiedenheiten gebe, die tolerierbar und kein Problem seien; aber wenn die Meinungsverschiedenheit der Art ist, dass sie zu krisenverursachenden Maßnahmen im Land führt, sind wir gezwungen zu sagen, dass dies falsch ist und wir es nicht akzeptieren.

Er richtete sich an Nawaf Salam und sagte: „Wir sind zu positiven Maßnahmen und zur Zusammenarbeit mit Ihnen bereit und wünschen den Erfolg des Landes; wir wollen keinen Streit mit Ihnen. Aber legen Sie die großen Themen beiseite, die strategisch problematisch sind oder eine Krise verursachen könnten. Wenn Sie möchten, werden wir Sie in privaten Sitzungen begleiten, um gemeinsame Nenner zu finden, weil wir wollen, dass das Land vereint ist und die Regierung erfolgreich ist.“