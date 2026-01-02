Abdulsalam: Ein Rückzug vor Israel und den USA ist unwiederbringlich

Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf „Al-Masirah“ sagte Mohammed Abdulsalam, Sprecher der Ansar-Allah-Bewegung, dass das vergangene Jahr trotz zahlreicher Herausforderungen und Opfer neue Chancen und Bedrohungen für das jemenitische Volk hervorgebracht habe. Er bezeichnete die palästinensische Front weiterhin als die wichtigste Front im Kampf gegen regionale und überregionale Feinde.

Abdulsalam kritisierte zudem die Sperrung der jemenitischen Flughäfen und Häfen als Kollektivstrafe für das Volk und erklärte, dass die Wette auf eine Fortsetzung der Aggression und Blockade gescheitert sei.