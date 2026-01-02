  1. Home
Abdulsalam: Ein Rückzug vor Israel und den USA ist unwiederbringlich

2 Januar 2026 - 15:46
Der Leiter der nationalen jemenitischen Verhandlungsdelegation betonte die Unterstützung für die Achse des Widerstands in Palästina und warnte, dass jeder Rückzug gegenüber dem israelischen Regime und den USA irreparable Folgen hätte.

Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf „Al-Masirah“ sagte Mohammed Abdulsalam, Sprecher der Ansar-Allah-Bewegung, dass das vergangene Jahr trotz zahlreicher Herausforderungen und Opfer neue Chancen und Bedrohungen für das jemenitische Volk hervorgebracht habe. Er bezeichnete die palästinensische Front weiterhin als die wichtigste Front im Kampf gegen regionale und überregionale Feinde.

Abdulsalam kritisierte zudem die Sperrung der jemenitischen Flughäfen und Häfen als Kollektivstrafe für das Volk und erklärte, dass die Wette auf eine Fortsetzung der Aggression und Blockade gescheitert sei.

