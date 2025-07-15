Drei Soldaten des zionistischen Regimes bei zwei Widerstandsoperationen in Gaza getötet

Laut der Nachrichtenagentur AhlulBayt (ABNA) meldeten Nachrichtenquellen des zionistischen Regimes heute, Montag, einen Sicherheitsvorfall in zwei Gebieten des Gazastreifens: Einer ereignete sich östlich der Stadt Gaza und der andere in Khan Younis im Süden des Streifens.

In den letzten Wochen haben die erfolgreichen Operationen und tödlichen Hinterhalte des palästinensischen Widerstands gegen die Soldaten des zionistischen Feindes zugenommen.

Gestern räumte eines der Medien des zionistischen Regimes unter Berufung auf eine Sicherheitsquelle des Regimes die erfolgreichen Operationen des palästinensischen Widerstands ein und fügte hinzu, dass die Hamas neue Taktiken in den Konflikten entwickelt habe und dies als große und riskante Herausforderung für die israelische Armee bezeichnete.

Die Medien des zionistischen Regimes meldeten heute, unter strenger Zensur der Anzahl der Soldaten dieses Regimes, auch den Tod von drei Soldaten und die Verwundung weiterer Soldaten dieses Regimes bei den heutigen Zusammenstößen im Gazastreifen.

Die genannten Medien berichteten, dass in Khan Younis im Süden des Gazastreifens israelische Armeesoldaten von einer Panzerabwehrrakete getroffen wurden.

Die Al-Qassam-Brigaden, der militärische Flügel der Hamas-Bewegung, gaben bekannt, dass die Kämpfer dieser Brigaden einen israelischen Militärtransportpanzer vom Typ Nimr (Tiger), in dem sich ein zionistischer Soldat befand, mit einer „Yasin 105“-Rakete in der Nähe der Kreuzung der Fünften Straße nördlich der Stadt Khan Younis im Süden des Gazastreifens getroffen haben.

In der Erklärung der Al-Qassam-Brigaden heißt es, dass Hubschrauber des zionistischen Regimes in diesem Gebiet landeten, um ihre Soldaten zu evakuieren.

