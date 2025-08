Drei Märtyrer bei israelischen Drohnenangriffen im Südlibanon

Laut der Internationalen Nachrichtenagentur AhlulBayt (ABNA) wurden heute, Samstag, infolge zweier israelischer Drohnenangriffe auf die beiden Dörfer „Dbaal und Al-Suwairi“ in der Region Tyre im Südlibanon drei Menschen getötet.

Die Nationale Nachrichtenagentur des Libanon teilte in zwei separaten Berichten mit, dass eine israelische Drohne ein Haus im Dorf Dbaal mit zwei Raketen getroffen habe, was zum Tod von zwei Personen führte. Die dritte Person starb infolge eines Angriffs einer weiteren Drohne auf ein Fahrzeug auf der Straße Al-Tuwairi – Sarifa.

In der Zwischenzeit berichtete die genannte Agentur, dass israelische Aufklärungsdrohnen in geringer Höhe über die Städte und Dörfer Al-Qassimiya, Azrariya und Ansariya in der Region Sidon im Südlibanon geflogen seien.

Auch eine Drohne vom Typ „Hermes 900“ flog in mittlerer Höhe über die Gebiete Arab Salim, Haboush und Al-Wadi Al-Akhdar in der Provinz Nabatiyya.

Auf der anderen Seite erklärte die libanesische Armee, dass eine mit Sprengstoff beladene Drohne israelischer Herkunft in der Region Miss al-Jabal im Bezirk Marjayoun abgestürzt sei.

Bilder dieser Drohne wurden veröffentlicht, und die libanesischen Armeekräfte entschärften ihre explosive Ladung vor der Explosion und übergaben die Drohne dann zur weiteren Untersuchung an die Spezialeinheit.

Im Gegenzug erklärte die israelische Armee in einer Erklärung, dass eine Militärdrohne im Südlibanon „Ali Abdul Qader Ismail“, einen der Kommandeure des Bint Jbeil-Sektors der Hisbollah, getötet habe.

Trotz des im November letzten Jahres erzielten Waffenstillstandsabkommens setzt die israelische Armee weiterhin Angriffe fort, von denen sie behauptet, dass sie Stellungen der Hisbollah und deren militärische Infrastruktur zum Ziel haben.

Es sei erwähnt, dass Israel am 8. Oktober 2023 Angriffe auf den Libanon begann, die am 23. September 2024 zu einem umfassenden Krieg eskalierten. Dieser Krieg hat bisher über 4.000 Märtyrer und rund 17.000 Verletzte gefordert. Am 27. November 2024 trat ein Waffenstillstandsabkommen zwischen Hisbollah und Israel in Kraft, doch Israel hat es bisher über 3.000 Mal verletzt, was zum Märtyrertod von 260 Personen und zur Verletzung von 563 Personen geführt hat.

Die israelische Armee hat sich aus Teilen des Südlibanon zurückgezogen, hält aber weiterhin fünf wichtige Hügel auf libanesischem Gebiet besetzt, die sie im letzten Krieg erobert hatte.