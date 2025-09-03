  1. Home
Angriff der Siedler auf Al-Aqsa-Moschee mit Unterstützung zionistischer Soldaten

3 September 2025 - 23:22
News ID: 1723322
Source: IQNA
Zionistische Siedler stürmten am Sonntag die Innenhöfe der Al-Aqsa-Moschee im besetzten Jerusalem.

 Der Angriff wurde mit Unterstützung der israelischen Polizei durchgeführt. (Quelle: Al-Manar)

Lokale Quellen berichteten, dass Dutzende Siedler in die Al-Aqsa-Moschee eindrangen und dort Provokationen und talmudische Rituale durchführten.

Diese Quellen gaben an, dass die israelische Polizei den Gläubigen den Zutritt zur Al-Aqsa-Moschee stark untersagte, ihre Ausweise überprüfte und einige von ihnen gar festnahm.

Es wird erwartet, dass die Al-Aqsa-Moschee im September und Oktober, zeitgleich mit den jüdischen Feiertagen, einer massiven Angriffen zionistischer Siedler ausgesetzt sein wird.

