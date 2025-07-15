Arba'een-Marsch beginnt am äußersten Punkt des Irak

Laut der Nachrichtenagentur AhlulBayt (ABNA) begann der Arba'een-Marsch von Imam Hussein (Friede sei mit ihm) im Jahr 1447 nach der Hidschra aus der Region Ras al-Bisha, dem äußersten Punkt des Irak, nämlich Fao, in Richtung Kerbela.

Die Pilger des Arba'een von Imam Hussein (Friede sei mit ihm) begannen ihren Marsch in Richtung der Qibla der Freien unter sengender Sonne und bei sehr heißem Wetter.

Die Strecke von Ras al-Bisha nach Kerbela beträgt über 600 Kilometer und die Temperatur übersteigt in diesen Tagen 50 Grad Celsius, doch die Pilger machen sich dennoch zu Fuß auf den Weg nach Kerbela, um an der Arba'een-Zeremonie von Imam Hussein (Friede sei mit ihm) teilzunehmen.

Es ist zu beachten, dass der Arba'een-Marsch ein schiitisches Ritual ist, das in den Tagen vor dem 20. Safar (Arba'een Husseini) in Richtung Kerbela zum Zweck der Arba'een-Ziyarat stattfindet. Dieser Marsch wird von verschiedenen Orten im Irak und einigen Städten Irans aus durchgeführt, und entlang der Marschrouten gibt es Orte zur Aufnahme der Pilger, die Mokeb genannt werden.