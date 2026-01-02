Behauptung des Dschulani-Regimes über die Vereitelung eines IS-Plans für Angriffe an Silvester

Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf die offizielle syrische Nachrichtenagentur SANA hieß es in der Erklärung: „Im Rahmen der laufenden Bemühungen zur Terrorbekämpfung und nach genauer Beobachtung von IS-Zellen wurden Informationen über die Absicht der Gruppe erhalten, Selbstmordattentate auf Kirchen und zivile Versammlungen während der Neujahrsfeiern durchzuführen.“

Das Ministerium erklärte, dass im Rahmen einer Präventivmaßnahme ein Sicherheitsbeamter an einem Kontrollpunkt im Viertel Bab al-Faraj in Aleppo eine Person verdächtigte. Der Terrorist schoss und tötete den Beamten, bevor er sich selbst in die Luft sprengte und zwei weitere Einsatzkräfte verletzte, die versuchten, ihn festzunehmen.