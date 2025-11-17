Tödlicher Unfall in Medina; Dutzende indische Umrah-Pilger sterben

Nach Angaben der Nachrichtenagentur ABNA, zitiert von Russia Al Youm, führte die Kollision zwischen dem Bus mit indischen Umrah-Pilgern und einem Tankwagen in Medina zum Brand beider Fahrzeuge und zum Tod von Dutzenden indischer Staatsbürger.

Der Bus mit über 40 indischen Umrah-Pilgern, der von Mekka nach Medina unterwegs war, kollidierte am frühen Montagmorgen in der Region Al-Mufarrihat mit einem Tanklaster, wobei beide Fahrzeuge in Flammen aufgingen.

Der indische Premierminister Narendra Modi sprach den Familien der Opfer sein Beileid aus und kündigte an, dass indische Beamte mit den saudischen Behörden in Kontakt stünden.

Der indische Außenminister S. Jaishankar erklärte ebenfalls als Reaktion auf den Vorfall, dass die indische Botschaft in Riad und das indische Konsulat in Jeddah sich bemühen, den Opfern und ihren Familien Hilfe zu leisten.

Das indische Konsulat in Jeddah richtete zudem ein Operationszentrum ein, um die Hilfsbemühungen nach diesem schmerzhaften Vorfall zu koordinieren.