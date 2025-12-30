Axios: Trump und Netanjahu einigen sich auf die Umsetzung der zweiten Phase des Waffenstillstands in Gaza

Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Al-Nashra berichtete die US-Website Axios unter Berufung auf zwei informierte Quellen, dass Donald Trump und seine Berater bei einem Treffen mit dem Premierminister des zionistischen Regimes, Benjamin Netanjahu, in Florida Änderungen an der Politik des Regimes im Westjordanland gefordert haben. Die US-Regierung ist der Ansicht, dass jede Eskalation der Gewalt im Westjordanland die Bemühungen um ein Friedensabkommen in Gaza untergraben könnte.

Die Website enthüllte, dass Netanjahu zugestimmt hat, das Gaza-Abkommen in der zweiten Phase voranzutreiben, trotz bestehender Differenzen mit Trumps Team über die Umsetzungsmechanismen. Axios berichtete außerdem, dass Netanjahu der Bitte des US-Präsidenten zugestimmt hat, die Verhandlungen mit der syrischen Regierung über ein mögliches Sicherheitsabkommen wieder aufzunehmen.