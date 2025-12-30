Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf TASS erklärte der belarussische Abgeordnete Wadim Gigin, dass der Angriff der ukrainischen Armee auf die Residenz des russischen Präsidenten Wladimir Putin ein großer Schritt in Richtung des Zusammenbruchs des Kiewer Regimes sei. Er schrieb in Telegram: „Die unverschämte Weihnachtsansprache von Wolodymyr Selenskyj war in Wirklichkeit eine direkte Drohung. Das Kiewer Regime setzt auf eine neue Runde der Eskalation mit Russland.“

Der russische Außenminister Sergej Lawrow sagte am Montag, dass die Ukraine mit 91 Drohnen einen Terroranschlag auf die Residenz des Präsidenten in der Region Nowgorod verübt habe. Der Angriff erfolgte, obwohl nach dem Treffen zwischen Selenskyj und Donald Trump am Sonntag die Hoffnung auf Frieden gestiegen war. Europäische Länder, insbesondere Großbritannien, gehören zu den Hauptgegnern des Friedens, und einige russische Beamte haben London beschuldigt, an dem Angriff auf Putins Residenz beteiligt gewesen zu sein.