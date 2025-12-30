Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf TASS schrieb Dmitri Medwedew, der stellvertretende Vorsitzende des russischen Sicherheitsrates, in einer Nachricht auf der Plattform X: „Wolodymyr Selenskyj versucht, den Prozess der Konfliktlösung zu vereiteln. Er will Krieg. Von nun an wird er sich bis zum Ende seines wertlosen Lebens verstecken müssen.“

Der russische Außenminister Sergej Lawrow sagte am Montag vor Journalisten, dass die Ukraine mit 91 Drohnen einen Terroranschlag auf die Residenz von Präsident Wladimir Putin in der Region Nowgorod verübt habe. Die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, kündigte an, dass der ukrainische Angriff auf Putins Residenz vergolten werde. Der Angriff ereignete sich, obwohl nach dem Treffen zwischen Selenskyj und Donald Trump am Sonntag die Hoffnung auf Frieden gestiegen war.