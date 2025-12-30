Trump: Chinas Manöver um Taiwan sind nicht besorgniserregend

Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf die „South China Morning Post“ sagte Donald Trump auf die Frage nach einer möglichen militärischen Übernahme der autonomen Insel Taiwan durch China: „Ich habe eine sehr gute Beziehung zu Chinas Präsident Xi Jinping, und er hat mir gegenüber nichts zu diesem Thema erwähnt. Ich glaube nicht, dass China so etwas tun will.“ Er fügte hinzu, dass Chinas Manöver kein Grund zur Beunruhigung seien: „Es gibt keinen Grund zur Sorge. China führt diese Übungen seit 20 bis 25 Jahren durch.“

Unterdessen erklärte der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Lin Jian, dass die Manöver „Mission Justice 2025“ eine notwendige Maßnahme zum Schutz der Souveränität und eine direkte Antwort auf die Einmischung ausländischer Mächte seien. Das chinesische Militär setzte Kampfjets, Bomber und Langstreckenraketen ein, um einen koordinierten Angriff aus mehreren Richtungen zu simulieren.