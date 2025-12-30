Laut der Nachrichtenagentur ABNA sagte Leonid Sluzki, Vorsitzender des Ausschusses für internationale Angelegenheiten der Staatsduma, gegenüber TASS: „Die Beziehungen zwischen Peking und Washington werden sich nur verbessern, wenn die USA die Unterstützung für die Separatisten in Taiwan aufgeben.“ Sluzki bezeichnete die Taiwan-Frage als einen „alten und tief verwurzelten“ Konflikt.

Der chinesische Außenministeriumssprecher Lin Jian erklärte am Montag, dass die Manöver der Volksbefreiungsarmee notwendig seien, um die nationale Souveränität zu schützen. Das chinesische Militär startete die Übung „Mission Justice 2025“ mit Boden-, See- und Luftstreitkräften. Diese Manöver begannen 11 Tage nach der Ankündigung der USA, Waffen im Wert von 11,1 Milliarden Dollar an Taiwan zu verkaufen.