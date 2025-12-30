Reaktion der jemenitischen Ansarullah auf das Martyrium von Abu Obeida

Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Al-Masirah erklärte das politische Büro der Ansarullah-Bewegung in einer Pressemitteilung, dass es der Hamas-Bewegung, den Al-Qassam-Brigaden und allen freien Menschen der Welt sein tiefstes Mitgefühl ausspricht.

In der Erklärung heißt es: „Diese heldenhaften Märtyrer setzten den Weg der großen Märtyrer fort, die vor ihnen für Gott und für Jerusalem gegen die grausamste zionistisch-amerikanische Aggression gekämpft haben.“ Ansarullah bekräftigte, den Weg der Märtyrer bis zum Sieg weiterzugehen und die Flagge der Wahrheit gegen die Tyrannen der Zeit, allen voran die USA und das zionistische Regime, zu tragen.