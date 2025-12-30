  1. Home
  2. Perkhidmatan
  3. Westasien & Nahost

Reaktion der jemenitischen Ansarullah auf das Martyrium von Abu Obeida

30 Dezember 2025 - 13:33
News ID: 1767878
Source: ABNA
Reaktion der jemenitischen Ansarullah auf das Martyrium von Abu Obeida

Das politische Büro der Ansarullah im Jemen betonte die Fortsetzung des Weges der heldenhaften Märtyrer des Widerstands und sprach sein Beileid sowie seine Glückwünsche zum Martyrium einer Gruppe von Kommandeuren der Al-Qassam-Brigaden in Gaza aus, die durch zionistische Bombardierungen ums Leben kamen.

Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Al-Masirah erklärte das politische Büro der Ansarullah-Bewegung in einer Pressemitteilung, dass es der Hamas-Bewegung, den Al-Qassam-Brigaden und allen freien Menschen der Welt sein tiefstes Mitgefühl ausspricht.

In der Erklärung heißt es: „Diese heldenhaften Märtyrer setzten den Weg der großen Märtyrer fort, die vor ihnen für Gott und für Jerusalem gegen die grausamste zionistisch-amerikanische Aggression gekämpft haben.“ Ansarullah bekräftigte, den Weg der Märtyrer bis zum Sieg weiterzugehen und die Flagge der Wahrheit gegen die Tyrannen der Zeit, allen voran die USA und das zionistische Regime, zu tragen.

Your Comment

You are replying to: .
captcha