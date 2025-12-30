Saudi-Arabiens Warnung an die VAE: „Zieht eure Truppen aus dem Jemen ab“

Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Al Jazeera erklärte das saudi-arabische Außenministerium: „Die Maßnahmen des befreundeten Landes VAE im Jemen sind sehr gefährlich. Diese Schritte stehen nicht im Einklang mit den Grundsätzen der arabischen Koalition für den Jemen.“

Das Ministerium fügte hinzu: „Wir bedauern den Druck der VAE auf den Südlichen Übergangsrat, Operationen in Hadramaut und Al-Mahra durchzuführen. Wir betonen unsere Unterstützung für die Sicherheit und Stabilität des Jemen sowie für den Vorsitzenden des Präsidialrates.“

Das Ministerium stellte klar: „Die einzige Lösung für die Frage des Südjemen ist der Dialog. Die VAE müssen der Forderung des Jemen nachkommen, ihre Militärtruppen innerhalb von 24 Stunden aus dem Land abzuziehen. Die militärische oder finanzielle Unterstützung interner jemenitischer Parteien muss eingestellt werden.“

Rashad al-Alimi, Vorsitzender des Präsidialrates, betonte ebenfalls: „Die Rolle der VAE gegen das jemenitische Volk unterstützt Rebellen und schürt interne Unruhen. Wir erklären die Aufhebung des gemeinsamen Verteidigungsabkommens mit den VAE. Die emiratischen Truppen müssen den Jemen innerhalb von 24 Stunden verlassen.“