Laut der Nachrichtenagentur ABNA berichtete die Zeitung Maariw unter Berufung auf eine Militärquelle, dass der Chef des Geheimdienstes Mossad in den vergangenen Jahren Maßnahmen zur Stärkung der Beziehungen zwischen Tel Aviv und Somaliland ergriffen habe.

Er fügte hinzu, dass Somaliland über wichtige strategische Positionen wie einen Hafen und einen Flughafen verfüge; ein Flughafen, der die längste Landebahn Afrikas besitzt. Diese Ressourcen bieten dem zionistischen Regime mehr operative Optionen, insbesondere gegenüber dem Jemen, und sind für Tel Aviv von großer Bedeutung.

Die Quelle gab an, dass der Mossad-Chef in den letzten Jahren enge Kontakte zu Abdirahman Mohamed Abdullahi, dem Führer der Separatisten in Somaliland, geknüpft habe. Es ist anzumerken, dass die illegale Anerkennung Somalilands durch das zionistische Regime eine Welle negativer Reaktionen in der Region und weltweit ausgelöst hat.