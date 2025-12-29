Selenskyj: Die Ukraine ist bereit für den Frieden

Laut der Nachrichtenagentur ABNA dankte Wolodymyr Selenskyj nach seinem Treffen mit US-Präsident Donald Trump in Miami diesem und seinem Verhandlungsteam in einer Nachricht auf X. Selenskyj sagte: „Ich danke den USA für ihre Unterstützung. Gemeinsam können wir Schritte in Richtung Frieden gehen.“

Zu den Details fügte er hinzu: „Wir haben alle Aspekte des Friedensabkommens geprüft und bemerkenswerte Ergebnisse erzielt. Wir waren uns einig, dass Sicherheitsgarantien das Schlüsselelement für einen dauerhaften Frieden sind.“ Er kündigte an, dass die Teams bereits nächste Woche zusammenkommen, um Details zu finalisieren.

Selenskyj gab bekannt, dass Trump im Januar ukrainische und europäische Staats- und Regierungschefs in Washington empfangen wird. Er betonte, dass man sich über 90 % eines 20-Punkte-Friedensplans einig sei. Zum Thema Referendum sagte er: „Unsere Gesellschaft muss wählen und abstimmen, denn dieses Land gehört nicht einer Person, sondern dem Volk.“