Al-Houthi: Israels Präsenz in Somaliland wird ein legitimes Ziel für jemenitische Streitkräfte sein

Laut ABNA (via Al-Masirah) erklärte Abdul-Malik Badreddin al-Houthi, dass Israels Entscheidung, „Somaliland“ anzuerkennen, ein feindseliger Akt und Teil einer Verschwörung gegen islamische Länder sei. Er fügte hinzu: „Dieser Schritt Israels bedroht nicht nur Somalia, sondern auch die Sicherheit der Anrainerstaaten des Roten Meeres und des Jemen.“

Der Ansarullah-Führer sagte: „Israels Ziel ist es, eine Basis für feindselige Aktivitäten zu errichten. Dieser Plan beschränkt sich nicht auf Somalia, sondern verfolgt das Ziel, den Nahen Osten zu verändern. Wie kann Israel, das selbst keine Legitimität besitzt, anderen Legitimität verleihen?“

Er betonte: „Jede israelische Präsenz in Somaliland wird als militärisches Ziel für unsere Streitkräfte betrachtet. Wir werden niemals zulassen, dass ein Teil Somalias zu einem israelischen Stützpunkt wird, der die Souveränität des somalischen Volkes und die Sicherheit des Roten Meeres gefährdet.“ Er rief die arabische Welt auf, praktische Schritte gegen diese Aggression zu unternehmen.