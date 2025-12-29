Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf TASS erklärte Präsident Emmanuel Macron, dass die „Koalition der Willigen“ Anfang nächsten Monats ein weiteres Treffen in Paris abhalten werde. Macron schrieb auf X: „Anfang Januar werden wir die Mitgliedstaaten der Koalition der Willigen in Paris zusammenbringen, um den Umfang und die Art der Beteiligung der Länder an der Unterstützung der Ukraine festzulegen.“

Der französische Präsident betonte zudem, dass die Verhandlungen über Sicherheitsgarantien Fortschritte gemacht hätten. Zuvor hatte die Financial Times berichtet, dass die Länder der Koalition eine neue Runde von Gesprächen zur Beilegung der Ukraine-Krise planen. Die Friedensgespräche werden unter Vermittlung des Weißen Hauses fortgesetzt, und die Präsidenten der Ukraine und der USA bezeichneten ihr gestriges Treffen in Miami als positiv.