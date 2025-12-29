Massive Proteste in Mogadischu gegen das Vorgehen des zionistischen Regimes

Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Al-Masirah (Jemen) betonten die Demonstranten mit Sprechchören, dass Somalia ein geeintes und unteilbares Land sei. Jeder Versuch, durch illegale Anerkennungen eine neue politische Realität zu erzwingen, werde auf den Widerstand von Volk und Regierung stoßen.

Die Teilnehmer der Kundgebung erklärten, dass das jüngste Vorgehen des zionistischen Regimes eine eklatante Einmischung in die inneren Angelegenheiten Somalias darstelle. Dies geschehe im Rahmen ausländischer Pläne zur Destabilisierung der Sicherheit am Horn von Afrika und im Roten Meer.

Die Demonstranten forderten die somalische Bundesregierung auf, eine entschlossene Haltung einzunehmen und auf politischer, diplomatischer und rechtlicher Ebene jegliche Versuche einer Teilung des somalischen Territoriums zu verhindern. Sie appellierten zudem an die Weltgemeinschaft, die Souveränität Somalias zu respektieren und einseitige Anerkennungen, die gegen internationales Recht verstoßen, abzulehnen.