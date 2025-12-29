Naim Qassem: Entwaffnung ist ein israelisch-amerikanisches Projekt

Laut ABNA (via Al-Manar) sagte Scheich Naim Qassem: „Hadsch Abu Salim folgte seit seiner Jugend dem Pfad des authentischen Islams. Er vertrat die Region Baalbek-Hermel im Hisbollah-Rat von 1992 bis 1996 und von 2000 bis 2005.“ Er nannte Vorbilder wie Imam Khomeini und Imam Khamenei und beschrieb Abu Salim als engen Vertrauten von Märtyrer-Generalsekretär Sayyid Hassan Nasrallah.

Er fügte hinzu: „Libanon steht heute aufgrund der tyrannischen USA und des israelischen Feindes im Auge des Sturms. Die Angriffe auf den Libanon haben trotz des Waffenstillstands von 2024 nicht aufgehört. Seit 2019 streben die USA die Zerstörung der libanesischen Wirtschaft an.“

Qassem betonte: „Die Entwaffnung ist ein israelisch-amerikanisches Projekt, auch wenn sie es in dieser Phase 'Waffenmonopol' nennen. Von einem Waffenmonopol zu sprechen, während die israelischen Angriffe andauern, bedeutet, für Israel zu arbeiten, nicht für den Libanon. Die Entwaffnung ist Teil eines Projekts, um Zwietracht zwischen dem Widerstand und dem Volk zu säen.“