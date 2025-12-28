Die maritime Zusammenarbeit zwischen Iran, China und Russland ist in die Phase der „heißen Übungen“ eingetreten

Laut dem Korrespondenten von ABNA berichtete Konteradmiral Shahram Irani, Kommandeur der Marine der Islamischen Republik Iran, in einem Interview mit „Radio Goftogoo“ über die Ausweitung der maritimen Zusammenarbeit des Iran mit verschiedenen Ländern und die Stärkung der Position der Islamischen Republik auf internationaler Ebene.

Der Marinekommandeur wies auf eine bevorstehende gemeinsame maritime Übung hin und sagte: „Diese Übung findet unter Beteiligung mehrerer Mitgliedsländer unter der Leitung von Südafrika statt. Die 103. Flottille der iranischen Marine befindet sich bereits auf dem Weg zum Einsatzort.“ Er fügte hinzu, dass die Einheiten etwa eine Woche bis zehn Tage in der Region stationiert sein werden, um Übungen im Ozean durchzuführen.

Admiral Irani bezog sich auch auf die Übungen von Iran, China und Russland im Süden des Landes und erklärte, dass der Schwerpunkt auf der Sicherheit der Seefahrt und dem Schutz der Schifffahrtswege liege. Er betonte, dass die Übung nun für Beobachter offen sei: „Letztes Jahr waren sechs Länder als Beobachter anwesend, dieses Jahr erwarten wir mindestens zwölf Länder, darunter Saudi-Arabien, die VAE, Aserbaidschan, Kasachstan und Indonesien.“

Er stellte klar, dass die Übungen, die früher hauptsächlich Rettungseinsätze umfassten, nun das Niveau fortgeschrittener „heißer Übungen“ erreicht haben. Ein wichtiger Erfolg sei die von Iran vorgeschlagene „gemeinsame operative Sprache“, die es multinationalen Einheiten ermöglicht, trotz unterschiedlicher Muttersprachen koordiniert zusammenzuarbeiten. Diese Verteidigungsdiplomatie diene nicht nur dem militärischen Schutz, sondern fördere auch die Wirtschaft und den gegenseitigen Respekt.