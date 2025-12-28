Reaktion Frankreichs auf den israelischen Beschuss einer UNIFIL-Patrouille im Libanon

Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf den Sender Al-Mayadeen gab das französische Außenministerium am heutigen Samstag eine Erklärung ab: „Paris verurteilt den israelischen Beschuss, der zur Verletzung eines UNIFIL-Soldaten im Südlibanon geführt hat.“

Dies geschah, nachdem zuvor berichtet worden war, dass schweres Maschinengewehrfeuer von Stellungen der zionistischen Besatzungsarmee südlich der „Blauen Linie“ auf das Einsatzgebiet einer UNIFIL-Patrouille gerichtet war, die einen Kontrollpunkt im Dorf „Bastara“ inspizierte.

Andererseits gaben die Interimsstreitkräfte der Vereinten Nationen im Libanon (UNIFIL) bekannt, dass die Armee des zionistischen Regimes in der Nähe von zwei ihrer Patrouillen im Südlibanon mit automatischen Waffen das Feuer eröffnet hat. Dem Bericht zufolge ereignete sich dieser Vorfall nach der Explosion einer Handgranate in der Nähe, woraufhin ein UNIFIL-Mitglied verletzt wurde.

Infolge dieses Vorgehens von Tel Aviv forderte UNIFIL Israel erneut auf, „sein aggressives Verhalten zu beenden“.