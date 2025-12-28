Venezuelas entschiedener Widerstand gegen Netanjahus Anerkennung von Somaliland

Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Al Jazeera erklärte das venezolanische Außenministerium am heutigen Samstag: „Wir bekräftigen erneut die vollständige und bedingungslose Anerkennung der Souveränität, Einheit und territorialen Integrität der Bundesrepublik Somalia durch Venezuela.“

In der vom venezolanischen Außenministerium herausgegebenen Erklärung heißt es: „Caracas hält sich an die Resolutionen des UN-Sicherheitsrates und der Afrikanischen Union, welche die territoriale Integrität Somalias respektieren, und unterstützt diese.“

Gideon Sa'ar, der Außenminister des zionistischen Regimes, gab am Freitag bekannt, dass dieses Regime und die Republik Somaliland ein Abkommen zur Aufnahme vollständiger diplomatischer Beziehungen unterzeichnet haben, einschließlich der Ernennung von Botschaftern und der Eröffnung von Botschaften. Benjamin Netanjahu, der Ministerpräsident des zionistischen Regimes, lud zuvor in einer Videokonferenz Abdirahman Mohamed Abdullahi, den Anführer der Separatisten in Somaliland, zu einem Besuch in die besetzten Gebiete ein.

Medien des Besatzungsregimes hatten Somaliland zuvor als eine der Optionen des Regimes für die Zwangsdeportation von Palästinensern aus dem Gazastreifen aus ihrer Heimat bezeichnet. Die Separatisten von Somaliland erklärten 1991 ihre Unabhängigkeit von Somalia, wurden jedoch bisher von keinem UN-Mitgliedstaat anerkannt. Sie kontrollieren den nördlichen Teil Somalias.