Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf die Agentur TASS erklärte Sergej Lawrow, der Außenminister Russlands, dass Moskau keine Anzeichen für eine Bereitschaft des Regimes von Wolodymyr Selenskyj und seiner westlichen Unterstützer sehe, in konstruktive Verhandlungen einzutreten.

In einem Interview mit der Agentur TASS über die Ergebnisse des Jahres 2025 sagte Lawrow: „Wir sehen, dass das Selenskyj-Regime und seine europäischen Vormunde nicht bereit sind, in einen konstruktiven Dialog einzutreten.“

Er fügte hinzu: „Dieses Regime schüchtert Zivilisten ein, indem es Sabotageakte verübt und die zivile Infrastruktur in unserem Land ins Visier nimmt.“