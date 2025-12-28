  1. Home
Lawrow: Das Kiewer Regime ist nicht zu konstruktiven Gesprächen bereit

28 Dezember 2025 - 08:45
Lawrow: Das Kiewer Regime ist nicht zu konstruktiven Gesprächen bereit

Der russische Außenminister erklärte, dass die Ukraine nicht zu konstruktiven Gesprächen bereit sei.

Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf die Agentur TASS erklärte Sergej Lawrow, der Außenminister Russlands, dass Moskau keine Anzeichen für eine Bereitschaft des Regimes von Wolodymyr Selenskyj und seiner westlichen Unterstützer sehe, in konstruktive Verhandlungen einzutreten.

In einem Interview mit der Agentur TASS über die Ergebnisse des Jahres 2025 sagte Lawrow: „Wir sehen, dass das Selenskyj-Regime und seine europäischen Vormunde nicht bereit sind, in einen konstruktiven Dialog einzutreten.“

Er fügte hinzu: „Dieses Regime schüchtert Zivilisten ein, indem es Sabotageakte verübt und die zivile Infrastruktur in unserem Land ins Visier nimmt.“

