Jemenitischer Beamter: Der Faktor für Israels Einfluss in der Region sind einige arabische Regierungen

28 Dezember 2025 - 08:44
Ein hochrangiger Beamter der von der Ansarullah unterstützten Regierung in Sanaa erklärte, dass der Faktor für das Eindringen des israelischen Regimes in die Region einige arabische Regierungen seien.

Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf den Sender Al-Masirah erklärte Abdul Wahid Abu Ras, stellvertretender Außenminister der Regierung in Sanaa, in einem Interview mit der jemenitischen Nachrichtenagentur Saba: „Die Ankündigung des israelischen Feindes, Somaliland als unabhängigen Staat anzuerkennen, ist Teil des zionistischen Plans namens ‚Neuer Naher Osten‘.“

Er fügte hinzu: „Die Lücken und Einfallstore, durch die der zionistische Feind in die Region eindringt, sind das Ergebnis der Abhängigkeitspolitik einiger arabischer Regierungen.“

Der stellvertretende Außenminister der in Sanaa ansässigen Regierung stellte klar: „Die USA sind Partner dieser Verschwörung, und die Erklärungen, die heutzutage abgegeben werden, sind nichts anderes als eine Rollenverteilung mit dem zionistischen Regime.“

Abu Ras betonte zudem: „Dass sich arabische Regierungen darauf beschränken, lediglich Erklärungen abzugeben, ist ein Entziehen aus der Verantwortung und eine Art Komplizenschaft bei der Umsetzung zionistischer Pläne.“

Abschließend warnte er: „Die arabische Region ist infolge dieser schändlichen Komplizenschaft vieler arabischer Regierungen, die dafür die volle Verantwortung tragen, massiven Interventionen und Teilungsprojekten ausgesetzt.“

