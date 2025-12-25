  1. Home
Hamas: Notwendigkeit regionaler Synergien zur Beendigung zionistischer Verbrechen in Gaza

25 Dezember 2025 - 13:01
Die Hamas-Bewegung erklärte, dass ihre Delegation im Irak bei Treffen mit Regierungsvertretern die Notwendigkeit einer regionalen Zusammenarbeit betonte, um den Verbrechen des zionistischen Regimes in Gaza ein Ende zu setzen.

Laut der Nachrichtenagentur ABNA (unter Berufung auf die Agentur Shehab) hielt eine Delegation der Führung der Islamischen Widerstandsbewegung (Hamas) während ihres Besuchs in Bagdad mehrere Treffen mit verschiedenen irakischen Beamten und politischen Persönlichkeiten ab.

In einer Erklärung der Hamas hieß es, dass die Delegation unter der Leitung von Osama Hamdan, einem führenden Mitglied der Hamas, und unter Beteiligung von Taher al-Nunu, dem Medienberater des Bewegungschefs, den Stand des Waffenstillstandsabkommens, politische und militärische Entwicklungen sowie regionale und internationale Ereignisse besprach.

Die Delegation berichtete über die schwierige humanitäre Lage im Gazastreifen, die Verbrechen der Besatzungsmacht im Westjordanland und in Jerusalem sowie über das Schicksal der palästinensischen Gefangenen. Zudem wurden Wege zur Unterstützung der Standhaftigkeit des palästinensischen Volkes bis zur vollständigen Wiedererlangung seiner Rechte und der Gründung eines unabhängigen Staates mit Jerusalem als Hauptstadt erörtert.

