Putin an Maduro: Wir stehen dem Venezuela gegen äußeren Druck zur Seite

Laut ABNA (unter Berufung auf Al-Mayadeen) sandte Wladimir Putin eine Botschaft an Nicolás Maduro, in der er die erfolgreiche Entwicklung der russisch-venezolanischen Beziehungen im vergangenen Jahr würdigte.

Putin betonte die Bedeutung des strategischen Partnerschaftsabkommens, das günstige Bedingungen für eine konstruktive Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen geschaffen habe. Der russische Präsident bekräftigte die dauerhafte Solidarität Russlands mit dem venezolanischen Volk angesichts beispiellosen äußeren Drucks und erklärte Moskaus Bereitschaft, die enge Zusammenarbeit mit Caracas bei bilateralen und internationalen Themen fortzusetzen.

Putin wünschte Maduro Gesundheit und Erfolg sowie dem venezolanischen Volk Frieden und Wohlstand.