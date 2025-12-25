  1. Home
Putin an Maduro: Wir stehen dem Venezuela gegen äußeren Druck zur Seite

25 Dezember 2025 - 13:03
News ID: 1765988
Source: ABNA
In einer Neujahrsbotschaft an seinen venezolanischen Amtskollegen betonte der russische Präsident, dass Moskau an der Seite Venezuelas und seines Volkes stehe, um externem Druck entgegenzuwirken.

Laut ABNA (unter Berufung auf Al-Mayadeen) sandte Wladimir Putin eine Botschaft an Nicolás Maduro, in der er die erfolgreiche Entwicklung der russisch-venezolanischen Beziehungen im vergangenen Jahr würdigte.

Putin betonte die Bedeutung des strategischen Partnerschaftsabkommens, das günstige Bedingungen für eine konstruktive Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen geschaffen habe. Der russische Präsident bekräftigte die dauerhafte Solidarität Russlands mit dem venezolanischen Volk angesichts beispiellosen äußeren Drucks und erklärte Moskaus Bereitschaft, die enge Zusammenarbeit mit Caracas bei bilateralen und internationalen Themen fortzusetzen.

Putin wünschte Maduro Gesundheit und Erfolg sowie dem venezolanischen Volk Frieden und Wohlstand.

