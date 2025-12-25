  1. Home
Jemenitischer Beamter: Gefangenenaustausch klärt Schicksal der Vermissten

Ein hochrangiger Beamter des Gefangenenausschusses in Sanaa erklärte in Reaktion auf die Vereinbarung zum Gefangenenaustausch mit der zurückgetretenen jemenitischen Regierung, dass dieser Schritt zur Bildung von Feldkomitees führen werde, die das Schicksal tausender Vermisster klären könnten.

Laut ABNA (unter Berufung auf Al-Mayadeen) gab Abdul-Qader al-Murtada, Leiter des Nationalen Komitees für Gefangenenangelegenheiten von Ansarullah, bekannt, dass die Vereinbarung über den Austausch von Gefangenen und Leichnamen die Einsetzung von Expertenteams vor Ort ermöglichen werde. Dies sei ein wesentlicher Schritt zur Transparenz im Dossier der Vermissten.

Er bestätigte, dass sich die Regierung in Aden und die Regierung in Sanaa auf den Austausch von rund 3.000 Gefangenen geeinigt haben. „Wir werden 1.700 unserer Gefangenen gegen 1.200 der Gegenseite austauschen, darunter 7 Saudi-Araber und 23 Sudanesen“, so Al-Murtada. Er dankte Oman für die Vermittlung der Gespräche.

