Jemenitischer Beamter: Gefangenenaustausch klärt Schicksal der Vermissten

Laut ABNA (unter Berufung auf Al-Mayadeen) gab Abdul-Qader al-Murtada, Leiter des Nationalen Komitees für Gefangenenangelegenheiten von Ansarullah, bekannt, dass die Vereinbarung über den Austausch von Gefangenen und Leichnamen die Einsetzung von Expertenteams vor Ort ermöglichen werde. Dies sei ein wesentlicher Schritt zur Transparenz im Dossier der Vermissten.

Er bestätigte, dass sich die Regierung in Aden und die Regierung in Sanaa auf den Austausch von rund 3.000 Gefangenen geeinigt haben. „Wir werden 1.700 unserer Gefangenen gegen 1.200 der Gegenseite austauschen, darunter 7 Saudi-Araber und 23 Sudanesen“, so Al-Murtada. Er dankte Oman für die Vermittlung der Gespräche.