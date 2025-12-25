Angst in Tel Aviv vor Trumps Druck zum Übergang in die zweite Phase des Waffenstillstands in Gaza

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf den Sender Al-Mayadeen erklärten Medienquellen des zionistischen Regimes, dass Befürchtungen bestünden, US-Präsident Donald Trump könnte auf einen Übergang zur zweiten Phase des Gaza-Abkommens drängen, ohne dass die Hamas entwaffnet wird.

Dem Bericht zufolge fügte der staatliche Rundfunk des zionistischen Regimes unter Berufung auf seine Quellen hinzu: „Einschätzungen deuten darauf hin, dass die zweite Phase des Abkommens nach dem Treffen des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu mit Trump beginnen wird.“ Zudem behaupteten diese Quellen, dass die zweite Phase des Gaza-Abkommens nicht beginnen werde, bevor die Leiche des letzten Gefangenen zurückgegeben wurde.