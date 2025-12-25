Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf RIA Novosti sagte der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán am Mittwoch: „Die Mitgliedschaft der Ukraine in der EU ist nicht machbar.“

Er fuhr fort: „Die EU-Mitgliedschaft der Ukraine ist unmöglich, was in privaten Kreisen in Brüssel auch anerkannt wird. Die Europäer sehen deutlich, dass der Beitritt der Ukraine zur Europäischen Union diese nicht stärkt, sondern schwächt.“

Viktor Orbán fügte hinzu: „Wir lehnen sogar den Beginn von Verhandlungen zwischen Kiew und Brüssel ausdrücklich ab. In vielen westeuropäischen Ländern ist zudem die Zustimmung des Parlaments oder ein Referendum erforderlich. Jeder in Brüssel weiß das und spricht offen darüber, aber in den Konferenzsälen werden weiterhin Versprechen gemacht.“