Laut ABNA (unter Berufung auf Al-Mayadeen) meldeten israelische Medien, dass Russland mit Zustimmung der USA heimlich zwischen dem zionistischen Regime und dem Regime von Abu Mohammad al-Jolani in Syrien vermittelt, um ein Sicherheitsabkommen abzuschließen. Die Verhandlungen sollen über Aserbaidschan geführt werden.

Zionistische Nachrichtenquellen teilten der israelischen Nachrichtenagentur mit, dass Russland geheime Gespräche zwischen Tel Aviv und Damaskus moderiert. Diese Quellen fügten hinzu, dass Aserbaidschan derzeit Gastgeber der Treffen und Verhandlungen ist und Besuche hochrangiger Beamter beider Seiten in der Hauptstadt Baku fortgesetzt werden.

Ein Sicherheitsinsider betonte gegenüber zionistischen Medien, dass trotz der russischen Vermittlung tiefe Gräben zwischen beiden Seiten bestehen, in den letzten Wochen jedoch Fortschritte erzielt wurden. Tel Aviv bevorzuge eine russische Militärpräsenz im Süden Syriens gegenüber einer türkischen.