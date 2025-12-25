Ansarullah: Wir sind bereit, auf jede Aggression gegen den Jemen oder den Libanon zu reagieren

Laut ABNA (unter Berufung auf Al-Masirah) erklärte Mohammed al-Farah, Mitglied des Politbüros: „Saudi-Arabien war nie ein Vermittler, sondern ist der Hauptakteur der Aggression und Blockade gegen unser Land. Es trägt die Verantwortung für jeden vergossenen Tropfen Blut und jedes hungernde Kind.“

Er fügte hinzu: „Die militärischen Bewegungen im Süden und Osten des Jemen stehen im Einklang mit der amerikanisch-zionistischen Strategie. Wir sind bereit für jede Eskalation und werden nach der Gleichung 'Auge um Auge' reagieren. Jeder Angriff auf ein Mitglied der Achse des Widerstands, einschließlich des Libanon, ist ein Angriff auf uns selbst.“