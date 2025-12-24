Reaktion Saudi-Arabiens auf das Abkommen zum Austausch tausender Gefangener im Jemen

Wie die Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Al-Mayadeen berichtet, begrüßte das saudi-arabische Außenministerium in einer Erklärung das Abkommen zum Gefangenenaustausch und bezeichnete diesen Schritt als wichtigen humanitären Fortschritt zur Linderung des menschlichen Leids. In der Erklärung heißt es, dass Saudi-Arabien die laufenden Bemühungen um Frieden, Sicherheit und Stabilität im Jemen unterstützt.

Es ist anzumerken, dass die Regierung in Aden und die Regierung in Sanaa (Ansarullah) vereinbart haben, etwa 3.000 Gefangene auszutauschen.

Abdul Qader al-Murtada, Vorsitzender des Nationalen Komitees für Gefangenenangelegenheiten der Ansarullah-Bewegung, erklärte: „Wir haben vereinbart, 1.700 unserer Gefangenen gegen 1.200 Gefangene der Gegenseite auszutauschen, darunter 7 Saudis und 23 Sudanesen.“ Al-Murtada dankte den omanischen Behörden für die Ausrichtung der Verhandlungen.

