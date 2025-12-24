Krieg zwischen Falken und Tauben: Ukraine-Friedensplan polarisiert das Weiße Haus

Laut NBC News wächst die Kluft zwischen hochrangigen Beamten im Weißen Haus. Die Fraktion der „Falken“, angeführt von Verteidigungsminister Pete Hegseth und dem Sondergesandten Steve Witkoff, ist der Meinung, dass die Ukraine niemals die fünf von Russland kontrollierten Gebiete zurückerobern kann und Selenskyj diese abtreten sollte. Jared Kushner unterstützt diese Position nun ebenfalls.

Im Gegensatz dazu vertreten die „Tauben“ unter Außenminister Marco Rubio eine weichere Linie und unterstützen die europäischen Forderungen nach einem russischen Rückzug aus Teilen der Ostukraine. Die Spannungen wurden deutlich, als Witkoff ohne Rubios Zustimmung inoffizielle diplomatische Initiativen startete.

NBC News kritisierte Witkoffs mangelnde diplomatische Erfahrung als Immobilienunternehmer. Berichten zufolge wurde Rubio systematisch aus den Verhandlungen herausgehalten. Während das Weiße Haus nach außen Einigkeit zeigt, deuten die Berichte auf tiefe interne Gräben hin, insbesondere nachdem Rubio den ursprünglichen „Witkoff-Dmitriev-Plan“ durch einen eigenen Gipfel in Genf untergraben hatte.

