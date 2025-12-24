Hamdan: Die Entwaffnung des Widerstands ist ein amerikanisch-israelisches Projekt

Laut der Nachrichtenagentur ABNA sagte Osama Hamdan, ein Führer der palästinensischen islamischen Widerstandsbewegung (Hamas), im Gespräch mit „Al-Masirah“: „Die Waffen des Widerstands sind legitim, und solange die Besatzung andauert, werden auch diese Waffen existieren.“

Er verwies auf die Rolle der USA in der Region und fügte hinzu: „Die USA versuchen, der Region ihr Hegemonialprojekt aufzuzwingen, wobei sie das zionistische Regime als Grundpfeiler dieses Plans betrachten. Netanjahu weiß genau, dass der Kern des amerikanischen Projekts darin besteht, die Region so zu entwaffnen, dass keine Waffe außer der israelischen übrig bleibt; dies dient direkt der Verwirklichung des sogenannten ‚Groß-Israels‘.“

Hamdan warnte, dass die Entwaffnung des Widerstands die Tore für die Annexion großer Teile des Territoriums der islamischen Umma öffnen würde.

342/