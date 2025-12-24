Laut der Nachrichtenagentur ABNA sagte Alexander Gusarow, Leiter der Abteilung für Nordamerika im russischen Außenministerium, in einem Interview mit der Zeitung „Izvestia“: „Die Wiederaufnahme von Direktflügen zwischen Russland und den USA ist längst überfällig. Dieser Schritt könnte ein deutliches Zeichen für die Verbesserung der Beziehungen zwischen den beiden Ländern und die Wiederherstellung des gegenseitigen Vertrauens sein.“

Er fügte hinzu: „Wir hoffen, dass die amerikanische Seite den notwendigen politischen Willen zeigt, um die ergebnislose Luftblockade gegen Russland aufzuheben.“ Der russische Diplomat wies darauf hin, dass eine Normalisierung des Flugverkehrs vor allem der US-Luftfahrtbranche zugutekommen würde. Laut Gusarow führte die Unfähigkeit der US-Airlines, den russischen Luftraum zu nutzen, zu einer Schwächung ihrer Wettbewerbsposition gegenüber anderen Ländern.