Türkei reagiert auf Netanjahus Worte: Es ist lächerlich

Laut ABNA erklärte Burhanettin Duran, Leiter der Kommunikationsabteilung des türkischen Präsidialamtes, dass die unlogische Politik des zionistischen Regimes gegenüber der Macht der Türkei nur als lächerlich bezeichnet werden kann. Er fügte hinzu: „Diese Politik Israels, die die Region destabilisiert hat, ist ein Hohn. Die Türkei unter Präsident Erdoğan ist heute ein Garant für Frieden und Stabilität. Das Kabinett Netanjahu hat Blutvergießen in der Region verursacht und versucht, seine expansiven Ziele unter dem Vorwand der inneren Sicherheit zu verbergen.“

Er betonte, dass Tel Aviv in den letzten zwei Jahren Krieg gegen sieben Länder im Nahen Osten geführt hat. Netanjahu hatte kürzlich bei einem Treffen mit den Staatschefs von Griechenland und Zypern behauptet, man werde Stabilität durch Stärke erreichen.



Er sagte: „Jenen, die Illusionen über die Wiedererlangung ihrer Imperien haben, sage ich: Das wird niemals passieren.“ Hebräische Medien berichteten, dass er die Türkei meinte. Es gibt Pläne, eine gemeinsame Eingreiftruppe von 2.500 Soldaten in der Ägäis zu bilden, um der Türkei entgegenzutreten.

