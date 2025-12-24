  1. Home
Israels Finanzministerium warnt: Die Kosten eines Krieges mit dem Iran sind extrem hoch

24 Dezember 2025 - 11:44
News ID: 1765573
Source: ABNA
Das Finanzministerium des zionistischen Regimes hat vor den erdrückenden Kosten eines Krieges mit dem Iran gewarnt. Laut der Nachrichtenagentur ABNA gab die Zeitung "Yedioth Ahronoth" zu, dass das Finanzministerium eine militärische Konfrontation mit dem Iran fürchtet, da diese Tel Aviv Dutzende Milliarden Schekel kosten würde.

Dem Bericht zufolge würden die Kosten eines solchen Konflikts die Budgets für Bildung und Gesundheit in den besetzten Gebieten überschatten. Es wird betont, dass ein Krieg mit dem Iran – nach zwei Jahren Krieg in Gaza – zu schmerzhaften Kürzungen bei Bildung, Gesundheit, Wohlfahrt und Infrastruktur führen und das Wirtschaftswachstum massiv schädigen würde.

Beamte erklärten, dass diese Kosten nur durch ein höheres Haushaltsdefizit, drastische Kürzungen oder Steuererhöhungen gedeckt werden könnten.

