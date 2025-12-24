Israels Finanzministerium warnt: Die Kosten eines Krieges mit dem Iran sind extrem hoch

Dem Bericht zufolge würden die Kosten eines solchen Konflikts die Budgets für Bildung und Gesundheit in den besetzten Gebieten überschatten. Es wird betont, dass ein Krieg mit dem Iran – nach zwei Jahren Krieg in Gaza – zu schmerzhaften Kürzungen bei Bildung, Gesundheit, Wohlfahrt und Infrastruktur führen und das Wirtschaftswachstum massiv schädigen würde.

Beamte erklärten, dass diese Kosten nur durch ein höheres Haushaltsdefizit, drastische Kürzungen oder Steuererhöhungen gedeckt werden könnten.

