Asaib Ahl al-Haq: Wir werden die Waffen nicht abgeben und uns nicht vom Widerstand zurückziehen

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Shafaq News sagte Jawad al-Talibawi, der Militärsprecher von Asaib Ahl al-Haq: „Jeder sollte wissen, dass es in unserer Kultur keinen Platz für die Abgabe von Waffen, den Verzicht auf den Widerstand oder die Vernachlässigung der Verschwörungen gibt, die unsere Feinde gegen uns planen.“

Er fügte hinzu: „Dies ist weder eine politische Angelegenheit noch ein verhandelbarer Punkt, sondern eine Überzeugung, die auf Souveränität basiert, eine Garantie für unabhängige Entscheidungen und ein Schutzschild der Ehre, der weder durch Druck zerbrochen noch durch Diktate eingetauscht wird. Wer anders denkt, kennt uns nicht.“

Er fuhr fort: „Unser Motto ist beständig und dauerhaft: Wann immer wir gerufen werden, sind wir die Hüter dieses Heimatlandes, bereit, es zu verteidigen und unser Leben für das Vaterland zu opfern.“

Dies geschieht, während der Koordinationsrahmen der schiitischen Gruppen im Irak am Montagabend in einer Erklärung betonte, dass die Waffen ausschließlich in den Händen des Staates liegen sollten, um die staatliche Souveränität und Stabilität zu stärken.