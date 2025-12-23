Scheich al-Azhar: Man kann angesichts des Völkermords in Gaza nicht neutral bleiben

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur ABNA betonte Ahmad al-Tayyib, Scheich der Al-Azhar, in seinen Erklärungen, dass die palästinensische Frage ein gefährliches Stadium der Ungerechtigkeit erreicht habe, in dem man nicht mehr „neutral“ sein könne.

Bei seinem Treffen mit dem italienischen Botschafter in Ägypten, Agostino Palese, verwies er auf das Fehlen eines echten internationalen Willens zur Umsetzung der Zwei-Staaten-Lösung und sagte: „Es gibt keine Meinungsverschiedenheiten über die palästinensische Frage, da sie ein Maß an Ungerechtigkeit, Aggression und Abkehr von allen zivilisatorischen, religiösen, menschlichen und moralischen Werten erreicht hat, das keine Neutralität zulässt.“

Al-Tayyib wies auf die Tötung von Kindern und unschuldigen Menschen hin und sagte, die Situation sei so weit gekommen, dass niemand eine andere Wahl habe, als sich entweder gegen diese Verbrechen auszusprechen oder an diesen menschlichen Tragödien mitschuldig zu werden.

Er fügte hinzu: „Wir haben viele Märtyrer durch diese graisame und ungerechte israelische Aggression verloren, die man nicht als Krieg bezeichnen kann, sondern als Völkermord, der von einer mit den stärksten Waffen ausgerüsteten Armee an einem wehrlosen Volk begangen wird.“