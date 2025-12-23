Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf CBS News hat das russische Außenministerium den Prozess der Evakuierung von Diplomatenfamilien aus Venezuela eingeleitet.

Ein europäischer Geheimdienstmitarbeiter, der anonym bleiben wollte, erklärte gegenüber dem Sender: „Dieser Schritt erfolgte aufgrund der hohen Sensibilität der Sicherheitslage.“

CBS News gab an, dass parallel zu diesen Entwicklungen die internationalen Reaktionen auf die jüngsten Maßnahmen der USA gegenüber Venezuela anhalten.

In diesem Zusammenhang warnte der brasilianische Präsident Lula da Silva am vergangenen Wochenende, dass jede militärische Intervention in Venezuela zu einer humanitären Katastrophe führen könnte.