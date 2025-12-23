Trumps Behauptung: Die USA brauchen Grönland für ihre nationale Sicherheit

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf den Sender Russia Today (RT) erklärte Donald Trump am Dienstagmorgen: „Die USA benötigen Grönland aus Gründen der nationalen Sicherheit.“

Gute Beziehungen zum chinesischen Präsidenten Er fügte hinzu: „Ich habe ein gutes Verhältnis zu Xi Jinping, dem Präsidenten Chinas.“

Öl-Beschlagnahmung vor der Küste Venezuelas In Bezug auf das Öl, das von Tankern vor der venezolanischen Küste beschlagnahmt wurde, sagte er: „Wir werden das Öl, das wir von den beschlagnahmten Tankern konfisziert haben, behalten. Vielleicht werden wir es verkaufen oder behalten, um die strategischen Ölreserven der USA aufzufüllen.“

In einem anderen Teil seiner Rede merkte Trump an: „Es gefiel mir nicht, Bilder von Bill Clinton neben Epstein zu sehen, und ich habe kein Interesse daran, Bilder von anderen Personen zu zeigen.“

Venezuela Der US-Präsident äußerte sich scharf über den venezolanischen Präsidenten: „Wenn Maduro eine Machtdemonstration gegen Washington versucht, wird es seine letzte Vorstellung sein. Sein Schicksal liegt in seinen Händen, und er muss gehen.“

Kolumbien Trump griff auch den kolumbianischen Präsidenten scharf an und behauptete, dieser exportiere Kokain in die USA und sei kein Freund der Vereinigten Staaten: „Der kolumbianische Präsident muss auf die Existenz von Drogenlaboren in seinem Land achten und diese so schnell wie möglich schließen.“

Ukraine In Bezug auf die Ukraine sagte Trump: „Die Gespräche über die Ukraine dauern an. Wenn nötig, werde ich mit Wladimir Putin und Wolodymyr Selenskyj sprechen und alles tun, um diesen Krieg zu stoppen. Wir verlieren kein Geld mehr in der Ukraine. Joe Biden zahlte 350 Milliarden Dollar, und niemand weiß, was damit geschah. Jetzt verkaufen wir Raketen und Flugzeuge an die NATO und haben das Bündnis gezwungen, die Verteidigungsausgaben von 2 % auf 5 % ihres BIP zu erhöhen.“