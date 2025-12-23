Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf TASS erklärte Mike Johnson, Sprecher des US-Repräsentantenhauses und Mitglied der Republikanischen Partei, dass die Demokratische Partei ein Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Donald Trump einleiten wird, sollte sie nach den Zwischenwahlen 2026 die Mehrheit im Kongress gewinnen.

Er sagte: „Alles steht auf dem Spiel, und wenn wir bei den Zwischenwahlen 2026 die Mehrheit im Repräsentantenhaus verlieren, wird die radikale Linke den Präsidenten anklagen. Wir dürfen nicht zulassen, dass dies geschieht.“

Im Dezember legte der demokratische Abgeordnete Al Green dem Kongress eine Resolution zur Amtsenthebung von Donald Trump vor.

Bereits 2019 leiteten die Demokraten, die damals das Repräsentantenhaus kontrollierten, ein Amtsenthebungsverfahren gegen Trump ein, doch nach der Überweisung des Falles an den Senat im Jahr 2020 wurde Trump freigesprochen. Auch 2021 unternahmen die Demokraten einen weiteren Versuch zur Amtsenthebung, der ebenfalls scheiterte.